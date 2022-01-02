Ексгравець збірної України осоромився в мережі
Міщенко вирішив привітати своїх друзів з Новим роком. Ексфутболіст поширив у мережі ролик з новорічним привітанням Володимира Путіна.
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До відео він додав підпис "З Новим роком, брати!". У колишнього футболіста обмежений доступ до інстаграму, проте ролик все одно опинився у вільному доступі.
Відео привітання
Ексгравець молодіжної та юнацької збірних України тегнув росіян Брайана Ідову, Дмитра Хомича, Михайла Костюкова, Роланда Гіголаєва та Георгія Джикiю. Усі ці футболісти виступали за російський Амкар у 2016-му році.
Кар'єра Міщенка
- Олег вихованець київського Динамо. Проте зіграти за першу команду киян йому так і не вдалося.
- В Україні він відомий виступами за Ворсклу, Говерлу і донецький Металург.
- На рахунку Міщенка також є виступи за юнацькі команди "синьо-жовтих" різних вікових груп.
- У сезоні 2016-2017 українець виступав за російський Амкар.
- У 2018-му він завершив кар'єру. Зараз він працює з дітьми академії Ворскли.