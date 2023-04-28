Лідер "гірників" не планує найближчим часом прощатись із кар'єрою футболіста. Уболівальники Шахтаря продовжать насолоджуватись грою Тараса Степаненка.

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Степаненко: Іноді молоді гравці мене запитують, чи ми зіграємо на "Донбас Арені"

Опорник зізнався, що сподівається ще зіграти на рідному стадіоні Шахтаря "Донбас Арені" у Донецьку. Це головна мрія ветерана донецького клубу.

Степаненко розповів, що молоді футболісти Шахтар іноді ставлять запитання про можливий матч Шахтаря на "Донбас Арену" після закінчення війни. Тарас впевнений, що його мрія втілиться у найближчому майбутньому.

Хочу продовжувати грати, мотивація та сили в мене є. Попри війну, моя головна мрія – зіграти на "Донбас Арені". Іноді молоді гравці мене запитують, чи ми зіграємо на "Донбас Арені". Звісно, зіграємо, бо я хочу зробити це. Не хочу опускати планку своїх виступів. Якщо бачитиму, що можу й далі грати на цьому рівні, то продовжуватиму. А якщо скажуть, що не тягну, то не опускатиму своє ім'я,

– заявив Степаненко.

Востаннє Шахтар грав на рідній домівці до окупації 2014-го року.

Після чого "гірники" базувались в різних українських містах. Наразі переважно проводять більшість часу у Львові.

Що відомо про віддану кар'єру Степаненка у Шахтарі

Розпочинав свою кар'єру у Торпедо U-17, а згодом перебрався у Металург Запоріжжя-2.

У 2007-му році перейшов до головної команди запорізького Металурга, де пограв три роки.

У 2010-му підписав контракт із Шахтарем, за який виступає до тепер.

Степаненко має контракт із "гірниками" до кінця червня 2024 року.

У складі двох колективів вже провів за кар'єру 469 матчів (386 – у футболці Шахтаря). За донеччан забив 28 голів та віддав 24 асисти.

У сезоні-2022/2023 опорник відіграв вже 29 зустрічей – 2 голи та стільки ж результативних передач.

1 липня 2010-го перебрався до Шахтаря, а вже 17-го листопада того ж року дебютував за збірну Україну у товариському матчі проти Швейцарії (2:2). Тарас провів на полі 25 хвилин.

До слова. Шахтар після 22-х зіграних матчів йде лідером УПЛ, маючи у своєму активі 53 очки. А це на 5 балів більше, аніж у другого Дніпра-1. 28 квітня команда Ігоря Йовічевіча зіграють на виїзді проти Колоса (початок о 15:00).