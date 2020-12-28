Міланський Інтер у 2020 році провів три матчі проти Шахтаря, під час яких зміг вивчити всіх футболістів українського клубу. Італійців зацікавив голкіпер Шахтаря.

Інтер проявляє інтерес до 19-річного воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна. Про це повідомляє Calciomercato.

До слова Воротар Шахтаря Трубін – один з найкращих у Лізі чемпіонів

Трубін здивував міланців

Повідомляється, що Трубін здивував керівництво міланського клубу своєю грою в очних зустрічах з гірниками. Два матчі у рамках Ліги чемпіонів завершилися з рахунком 0:0.

У другому поєдинку, що відбувся у Мілані, Трубін став гравцем матчу у складі Шахтаря. Завдяки нічиїй Шахтар вийшов у Лігу Європи, а Інтер покинув єврокубки.

Втім, за інформацією італійських ЗМІ, Трубін – не головний кандидат на місце 36-річного Саміра Хандановича. Словенський воротар, ймовірно, завершить кар'єру.

Ціль Інтера – 26-річний Хуан Муссо. Удінезе хоче за свого голкіпера 30 мільйонів євро. Водночас Трубін, за даними Transfermarkt, коштує 800 тисяч євро.

До уваги. Трубін став основним голкіпером Шахтаря у сезоні-2020/2021. Він виграє конкуренцію у капітана Шахтаря та збірної України Андрія Пятова.