Мама з сестрою переїхали з Донецька до Києва тільки в грудні 2020 року, – воротар Шахтаря Трубін

Футболіст Шахтаря Анатолій Трубін, який у 2020 році закріпив за собою місце у рамках воріт "гірників", розповів про переїзд у Київ. Голкіпер, як і вся команда вимушено покинув Донецьк у 2014 році через військова вторгнення Росії на Сході України.

19-річний Трубін в інтерв'ю журналу "Футбол" розповів, що його мама та сестра тільки наприкінці 2020 року переїхали з Донецька у Київ. При чому Донецьк окупований російськими військами з 2014 року.

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Війна нас розділила

За словами гравця Шахтаря, деякі його рідні залишилися у Донецьку.

Це був вкрай важкий період для нашої сім'ї. Моя мама важко перенесла мій переїзд до Києва. Тільки у грудні 2020 роки мама з сестрою переїхали до Києва, але нам все одно непросто – в Донецьку залишилися бабуся, дідусь, дядьки й тітки, молодший брат. Ми завжди були разом, а війна нас розділила,

– розповів Анатолій.

У 2014 році, коли Шахтар покинув Донецьк, клуб вирішив базуватися у селі Щасливе, що під Києвом. Трубін розповів, що йому прикро, адже не встиг побувати на тренувальній базі Шахтаря у Кірші.

"Тоді академія Шахтаря перебазувалася у село Щасливе під Києвом. Найприкріше, що я сам з Донецька, з шести років у Шахтарі, але жодного разу не побував на Кірші (база Шахтаря поблизу Донецька, – Спорт 24). Мій вік повинен був заїжджати туди, але почалася війна", – розповів футболіст.

Досягнення Трубіна