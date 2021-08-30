Воротар Реймса звернувся до Мессі з незвичайним проханням після поразки від ПСЖ: фото

ПСЖ обіграв на виїзді Реймс (2:0) в матчі 4 туру Серії А. У складі парижан дебютував Ліонель Мессі, з'явившись на полі у другому таймі.

Після гри воротар Реймса Предраг Райковіч попросив Мессі сфотографуватися з сином. Райковіч сам робив знімок на мобільний телефон, поки Лео тримав на руках хлопчика.

Як це було Історичний момент: Мессі дебютував за ПСЖ у чемпіонаті Франції

На 66-й хвилині Мессі замінив Неймара. До моменту виходу аргентинського форварда на поле ПСЖ вів у рахунку 2:0. Обидва м'ячі в цій грі забив Кіліана Мбаппе.

Що відомо про перехід Мессі