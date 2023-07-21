Черговою жертвою злочинців став голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма. Він знаходився у своєму паризькому будинку разом зі своєю дівчиною, коли це все сталося.

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Злодії діяли жорстоко

Грабіжники увірвалися у будинок зіркового воротаря та завдали фізичного насильства парі, яку пізніше кілька чоловіків зв'язали. Повідомляється, що злодії вкрали речей на суму близько 500 тисяч євро, після чого втекли та досі знаходяться у розшуку.

Також є інформація, що потерпілим став і охоронець будинку, у якому стався цей інцидент. Пізніше парі вдалося сховатися у сусідньому готелі, працівники якого й викликали поліцію. У підсумку футболіст та дівчина були доставлені в лікарню, де отримали додаткову медичну допомогу.

Кар'єра Доннарумми