Черговою жертвою злочинців став голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма. Він знаходився у своєму паризькому будинку разом зі своєю дівчиною, коли це все сталося.
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Злодії діяли жорстоко
Грабіжники увірвалися у будинок зіркового воротаря та завдали фізичного насильства парі, яку пізніше кілька чоловіків зв'язали. Повідомляється, що злодії вкрали речей на суму близько 500 тисяч євро, після чого втекли та досі знаходяться у розшуку.
Також є інформація, що потерпілим став і охоронець будинку, у якому стався цей інцидент. Пізніше парі вдалося сховатися у сусідньому готелі, працівники якого й викликали поліцію. У підсумку футболіст та дівчина були доставлені в лікарню, де отримали додаткову медичну допомогу.
Кар'єра Доннарумми
- У 16 років дебютував у основному складі Мілана та став наймолодшим голкіпером в історії Серії А, після цього протягом 6 років був основним воротарем команди та навіть носив капітанську пов'язку.
- У липні 2021 року підписав контракт із ПСЖ, за який встиг зіграти 72 матчі та виграти 3 трофеї.
- За збірну Італії провів 54 матчі та у 2021 році став чемпіоном Європи, зігравши всі матчі в основі. На турнірі виграв для своєї команди дві післяматчеві серії пенальті – у півфіналі та фіналі.