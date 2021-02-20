Воротар Антон Каніболоцький допустився результативної помилки у матчі Минаю проти Олександрії. Голкіпер фактично скинув м'яч в ноги супернику.

Минай на той час поступався, двічі пропустивши в гостях від Олександрії. Каніболоцький, впіймавши м'яч після прострілу з флангу вирішив одразу розігнати атаку команди. Але зробив це дещо невдало.

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Вибігши майже до лінії штрафного майданчика, голкіпер покотив м'яч на хід партнеру. Але Ткачук не очікувати на таке, і не розібрався в епізоді.

Зате найбільш спритним виявився гравець Олександрії Вантух. Він в дотик відібрав м'яч, ще одним підробив його собі під удар. А після цього пробив – по високій дузі над голкіпером та іншими гравцями, але точно у ворота.

Відео голу Вантуха

Так рахунок у матчі став 3:0. І саме з таким рахунком Олександрія перемогла Минай.