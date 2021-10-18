Пікфорд вже не вперше замічений у тому, що використовує шпаргалки. Так було і під час ЧС-2018 та Євро-2020, де він виступав за збірну Англії. У першому випадку це йому допомогло в матчі 1/8 фіналу проти Колумбії. А от у фіналі чемпіонату Європи він хоч і відбив два удари італійців, та його команда програла.

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Однак до цього Пікфорд лише писав прізвище гравця та куди він любить пробивати. Цього разу журналісти помітили, що на його пляшці з водою під час матчу проти Вест Хема були "покращені" підказки. Там була інфографіка про те, куди пробивають гравці. Мова йшла про Нобла, Антоніо та Ріса.



Пляшка зі шпаргалками для Пікфорда / Фото BT Sport

Нагадаємо, Нобл не реалізував пенальті у матчі проти Манчестер Юнайтед, який заробив Андрій Ярмоленко. При цьому гравець вийшов на заміну спеціально для того, щоб пробити пенальті.

Та цього разу Пікфорду не довелося скористатися підказками – пенальті у його ворота призначено не було. Але Евертон програв вдома Вест Хему. В цьому матчі Ярмоленко вийшов на заміну лише на одну хвилину, і встиг лише одного разу доторкнутися до м'яча.