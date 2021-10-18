Пикфорд уже не первый раз замечен в том, что использует шпаргалки. Так было и во время ЧМ-2018 и Евро-2020, где он выступал за сборную Англии. В первом случае это ему помогло в матче 1/8 финала против Колумбии. А вот в финале чемпионата Европы он хоть и отразил два удара итальянцев, но его команда проиграла.

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Однако до этого Пикфорд лишь писал фамилию игрока и куда он любит пробивать. На этот раз журналисты заметили, что на его бутылке с водой во время матча против Вест Хэма были "улучшены" подсказки. Там была инфографика о том, куда пробивают игроки. Речь шла о Нобле, Антонио и Рисе.



Бутылка со шпаргалками для Пикфорда / Фото BT Sport

Напомним, Нобл не реализовал пенальти в матче против Манчестера Юнайтед, который заработал Андрей Ярмоленко. При этом игрок вышел на замену специально для того, чтобы пробить пенальти.

Но на этот раз Пикфорду не пришлось воспользоваться подсказками – пенальти в его ворота назначено не было. Но Эвертон проиграл дома Вест Хэму. В этом матче Ярмоленко вышел на замену лишь на одну минуту, и успел лишь один раз прикоснуться к мячу.