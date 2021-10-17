Ярмоленко знову вийшов на заміну

Вест Хем Ярмоленка у рамках 8 туру англійської Прем'єр-ліги переміг Евертон (1:0). Українець з'явився на футбольному полі на 4 компенсованій хвилині до основного часу.

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Ярмоленко провів на полі 1 хвилину й встиг тільки один раз торкнутися м'яча.

Для футболіста збірної України це 10 матч за Вест Хем у сезоні. У сезоні-2021/2022 Андрій тільки двічі виходив у стартовому складі лондонців.

Маліновський вдруге не потрапив до старту

Аталанта Руслана Маліновського у 8 турі італійської Серії А розгромила Емполі (4:1). Українець вдруге у сезоні не потрапив до стартового складу своєї команди.

Руслан з'явився на футбольному полі на 68 хвилині. Українець відіграв 23 хвилини – це найменша кількість часу, яку Маліновський провів за Аталанту в чинному сезоні.

У матчі з Емполі Маліновський встиг завдати 1 удар у площину воріт суперника, зробив 12 точних передач, віддав 1 ключовий пас, зробив 1 невдале обведення, програв єдине єдиноборство.