Воротар Динамо Бущан може перейти в АПЛ

Герой збірної України на Євро-2020 Георгій Бущан може піти на підвищення. Воротар Динамо привернув увагу Вест Хема з англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Бущан переїде в АПЛ?

Вест Хем, в якому виступає українець Андрій Ярмоленко, шукає воротаря. Наставник "молотобійців" Девід Моєс хоче знайти конкурента поляку Лукашу Фабіанському.

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Повідомляється, що голкіпер Динамо Георгій Бущан може стати гравцем Вест Хема. Лондонський клуб провів переговори щодо трансферу 27-річного українця.

У минулому сезоні Бущан пропустив 27 голів у 35 матчах. 17 зустрічей український воротар провів на нуль.

Бущан вдало зіграв на Євро-2020. Голкіпер здійснив 15 порятунків, що є шостим показником серед всіх голкіперів.

Разом з тим, найбільше шансів стати гравцем Вест Хема має Альфонсо Ареоля з французького ПСЖ. Також "молотобійці" намагалися придбати Сема Джонстона з Вест Бромвіча.

Раніше була інформація, що декілька італійських клубів цікавляться Бущаном. Також у трансфері українця начебто були зацікавлені французькі Марсель і Ніцца.

Динамо ж буцімто готове продати свого воротаря за 15 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює Георгія у 7,5 мільйона євро. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2023 року.