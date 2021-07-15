Бущан переедет в АПЛ?

Вест Хэм, в котором выступает украинец Андрей Ярмоленко, ищет вратаря. Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет найти конкурента поляку Фабиански.

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Сообщается, что голкипер Динамо Георгий Бущан может стать игроком Вест Хэма. Лондонский клуб провел переговоры относительно трансфера 27-летнего украинца.

Вместе с тем, больше всего шансов стать игроком Вест Хэма имеет Альфонс Ареола из французского ПСЖ. Также "молотобойцы" пытались приобрести Сэма Джонстона из Вест Бромвича.

В прошлом сезоне Бущан пропустил 27 голов в 35 матчах. 17 встреч украинский вратарь провел на ноль.

Бущан удачно сыграл на Евро-2020. Голкипер совершил 15 спасений, что является шестым показателем среди всех голкиперов.

Ранее была информация, что несколько итальянских клубов интересуются Бущаном. Также в трансфере украинца якобы были заинтересованы французские Марсель и Ницца.

Динамо же якобы готово продать своего вратаря за 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает Георгия в 7,5 миллиона евро. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2023 года.