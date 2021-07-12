Статистика матчів

Збірна України на Євро-2020 зіграла 5 матчів – 2 перемоги (над Північною Македонією 2:1 та Швецією 2:1) та 3 поразки – (3:2 – Нідерландам, 1:0 – Австрії та 4:0 – Англії).

До слова Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020

Італія та Англія зіграли по 7 матчів на Євро-2020. В активі обох команд 5 перемог та 2 нічиї. У пасиві Італії та Англії нема поразок, адже Англія поступилася Італії у серії пенальті.

Найгірші команди Європи – Туреччина та Північна Македонія, які програли всі три матчі.

Голи

Найбільше голів на Євро-2020 забили збірні Італії та Іспанії – по 13. Збірна Данії має на один гол менше. Англія встановила персональний рекорд, забивши 11 м'ячів.

Українська збірна забила 6 м'ячів, як і Німеччина та Чехія.

По одному голу на Євро-2020 забили Фінляндія, Туреччина й Шотландія – найгірший показник.

Удари

На Євро-2020 футболісти України завдали всього 52 удари (20 у ствір, 19 повз та 1 у каркас воріт) – 11 показних серед усіх команд Євро.

Більше за Україну били тільки 10 команд. Найбільше пробивала Італія – 128 ударів, з яких 36 у ствір воріт. Фіналіст Євро-2020 Англія пробила тільки 64 рази.

Передачі

Україна посіла 7 місце серед усіх команд Євро-2020 за точністю передач. "Синьо-жовті" віддали 2749 передач, з яких 2385 точних (86,6%).

У команди Андрія Шевченка відсоток точності передач виявився кращим, аніж в Англії.

Найбільше передач виконала Іспанія – 5239, з яких 4688 точних (89,3%). Ідентичний відсоток точності продемонструвала збірна Німеччини.

Атака

Збірна України провела на Євро-2020 177 атак – 12 показник. Найбільшу ж кількість атак провела Іспанія, яка вилетіла у півфіналі – 432.

Італія, яка виграла турнір, здійснила 383 походів у напад, Англія – 296. Найменша кількість атак у збірної Угорщини – 48.

Захист

Збірна України посіла 6 місце за кількістю повернень м'яча – 213. Українці зробили 67 спроб відбору, з яких 31 успішний.

Найбільше разів собі повертала м'яч Італія – 291 раз. Італійці 99 раз вступали у відбір, але тільки 29 разів успішно.

Воротарі

Голкіпер збірної України Георгій Бущан здійснив 15 сейвів на Євро-2020. Це шостий показник серед усіх команд Євро.

Найбільше сейвів в активі голкіпера Швейцарії Яна Зоммера – 21. Воротарі Туреччини, Данії та Уельсу здійснили по 18 порятунків.

Дисципліна

Збірна України стала найбільш дисциплінованою командою Євро-2020. Українська команда здійснювала в середньому за матч 8,8 фолів.

У топ-3 також увійшли Уельс (9,25) і Шотландія (9,3). Частіше за всіх фолила Австрія – 13,75 порушень правил за матч.

Найбільше вилучень на Євро-2020 в Уельсу – 2. По одному разу вилучали футболістів Швейцарії, Швеції, Польщі та Нідерландів.