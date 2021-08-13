Ворог готовий на все, – Магучіх ще раз пояснила обійми з росіянкою Ласіцкене

У моменти здійснення мрії "хочеться обійняти весь світ" – так прокоментувала своє фото з росіянкою українська медалістка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх. Водночас вона "розуміє, що відбулося".

Магучіх опублікувала пост у соцмережах, у якому чітко пояснила свою позицію. Вона ще раз наголосила, що "вірна Україні", а той досвід із фото з Марією Ласіцкене тільки зробить її сильнішою.

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"Розумію, що відбулося"

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх опублікувала у фейсбуці розлоге повідомлення, у якому висловила свою позицію щодо скандального фото обіймів із росіянкою Марією Ласіцкене.

Магучіх вкотре наголосила, що виступає за Україну з 2017 року і пишається цим. А на Олімпіаді-2020 вдалося здійснити свою мрію, мрію всього життя.

"Мені підкорилася не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ", – написала спортсменка.

Я вірна Україні. Розумію, що відбулося. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все,

– підсумувала Магучіх.

Легкоатлетка запевнила, що той досвід тільки зробить її сильнішою. І щоб ніхто не сумнівався: вона є частиною ЗСУ й шанує українських воїнів, які захищають Україну на фронті.

Коротко про скандал навколо фото Магучіх та Ласіцкене

Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у стрибках у висоту. Вищі місця посіли представниця ОКР (нагадаємо, після допінгового скандалу Росія як країна на змаганнях не представлена, натомість спортсмени виступають як представники "олімпійського комітету") Марії Ласіцкене та австралійка Нікола Макдермотт.

Обійми українки та росіянки, кожна з яких є військовослужбовицею армії своєї країни, потрапили на фото, яке розлетілося мережею та викликало значний резонанс. Адже Україні та Росія з 2014 року перебувають у стані неоголошеної війни, Росія ж відібрала український Крим та частину Донбасу.

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Текст публікації Ярослави Магучіх у фейсбуці:

Нарешті вдома! Дякую усім за теплу зустріч на Батьківщині!

Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Пишаюся тим, що підіймаю наш прапор і співаю наш гімн. Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулося.

Виступити на Олімпіаді – мрія і сенс усього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя мрія збулася! Мені підкорилася не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям! Я вірна Україні. Розумію, що відбулося. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все.

Для мене це досвід, який робить мене сильнішою. Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!