Ворог готовий на все, – Магучіх ще раз пояснила обійми з росіянкою Ласіцкене

13 серпня 2021 , 01:08
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Джерело:

фейсбук Ярослави Магучіх

У моменти здійснення мрії "хочеться обійняти весь світ" – так прокоментувала своє фото з росіянкою українська медалістка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх. Водночас вона "розуміє, що відбулося".

Магучіх опублікувала пост у соцмережах, у якому чітко пояснила свою позицію. Вона ще раз наголосила, що "вірна Україні", а той досвід із фото з Марією Ласіцкене тільки зробить її сильнішою.

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"Розумію, що відбулося"

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх опублікувала у фейсбуці розлоге повідомлення, у якому висловила свою позицію щодо скандального фото обіймів із росіянкою Марією Ласіцкене.

  • Магучіх вкотре наголосила, що виступає за Україну з 2017 року і пишається цим. А на Олімпіаді-2020 вдалося здійснити свою мрію, мрію всього життя.

"Мені підкорилася не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ", – написала спортсменка.

Я вірна Україні. Розумію, що відбулося. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все,
– підсумувала Магучіх.

Легкоатлетка запевнила, що той досвід тільки зробить її сильнішою. І щоб ніхто не сумнівався: вона є частиною ЗСУ й шанує українських воїнів, які захищають Україну на фронті.

Коротко про скандал навколо фото Магучіх та Ласіцкене

  • Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у стрибках у висоту. Вищі місця посіли представниця ОКР (нагадаємо, після допінгового скандалу Росія як країна на змаганнях не представлена, натомість спортсмени виступають як представники "олімпійського комітету") Марії Ласіцкене та австралійка Нікола Макдермотт.
  • Обійми українки та росіянки, кожна з яких є військовослужбовицею армії своєї країни, потрапили на фото, яке розлетілося мережею та викликало значний резонанс. Адже Україні та Росія з 2014 року перебувають у стані неоголошеної війни, Росія ж відібрала український Крим та частину Донбасу.

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Текст публікації Ярослави Магучіх у фейсбуці:

Нарешті вдома! Дякую усім за теплу зустріч на Батьківщині!

Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Пишаюся тим, що підіймаю наш прапор і співаю наш гімн. Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулося.

Виступити на Олімпіаді – мрія і сенс усього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя мрія збулася! Мені підкорилася не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям! Я вірна Україні. Розумію, що відбулося. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все.

Для мене це досвід, який робить мене сильнішою. Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!

До слова: після виступу на Олімпіаді 19-річна Ярослава Магучіх очолила світовий рейтинг стрибунок у висоту.