Старі заслуги в минулому: легенда Шахтаря оцінив атакувальний потенціал збірної України

У суботу, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграє свій шостий матч у відборі до Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане Північна Македонія.

Це буде друга зустріч між командами на груповому етапі. У першому "синьо-жовті" зробили історичний камбек, вперше за 23 роки перемігши, поступаючись з різницею у 2 м'ячі по ходу матчу.

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Яремчуку треба набрати форму

Матч відбудеться у Чехії на домашній арені празької Спарти. Напередодні важливого поєдинку між конкурентами за другу сходинку у групі, яка гарантує участь у фінальній частині Євро-2024, ексфорвард збірної України Андрій Воробей розповів про своє бачення, хто має зіграти у нападі "синьо-жовтих" у жовтневих матчах та порівняв нинішню форму Яремчука та Довбика:

Оцінка нападника лише одна – забиті голи та результативні дії. Наразі наша атака, можливо, і не сяє, але є в кого вірити. Довбик в хорошій формі і, думаю, більш, ніж на 1000 відсотків він буде грати в основі. Якщо тренер не поставить його (Яремчука – 24 Канал) за колишні здобутки, то його не буде на полі в цих матчах. Нехай Роман на мене не ображається, але зараз він не в тому стані, аби грати в збірній України.

Окрім двох основних нападників останніх років, які грають за збірну, Андрій Воробей виділив форварда Динамо Владислава Ваната та зазначив, що саме між ним та "дев'яткою" Жирони буде робити вибір тренерський штаб Реброва.

"Мені подобається як грає Ванат в Динамо. Він забиває, створює моменти, через нього йде гра команди. Цей молодий гравець гідний отримати шанс в матчах за збірну. Думаю, в найближчих матчах ми побачимо на полі Довбика та Ваната. Когось дещо більше по часу, когось менше", – сказав Воробей.

Зазначимо, що у перших п'яти матчах у кваліфікації до Євро-2024 жоден із трьох згаданих форвардів збірної України не відзначався голами. Всього "синьо-жовті" забили 6 м'ячів, а найкращим бомбардиров у цих поєдинках був Віктор Циганков, який відзначився двічі. Він пропустить жовтневі поєдинки через ушкодження.