Воно мене вже так заї*ало, – Поворознюк про популярність після виходу треку "Вова, їб*ш їх"

Президент Інгульця Олександр Поворознюк став зіркою Інтернету після виходу треку за його участі "Вова, їб*ш їх". Також у нього з'явилося багато шанувальників.

Поворознюк: Я не звик до такої уваги до своєї персони

У перші дні повномасштабної війни Олександр Поворознюк записав емоційне звернення на підтримку Володимира Зеленського. Це відео відразу ж заполонило інфопростір країни.

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Та найбільшої популярності президенту Інгульця додав трек за його участі, який випустила команда МюсліUA.

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Поворознюк розповів, як вірусний трек додав йому популярності.

Чесно, воно мене вже так заї*ало. Ну чесно, бл*ть. Я їздив по бронежилети на словенський кордон. На заправку тільки зайдеш, дизелю нема, але для вас є, давайте тільки селфі зробимо. Це просто пи*дець. У ресторан зайшов, хочу розрахуватися, кажуть: "Ні не треба". Я їду кудись, кажу: "Хлопці, давайте ви підете, розрахуєтеся за дизель, заправимося та поїдемо далі". Та мене і в машині знайшли, – сказав президент Інгульця.

Потім кажуть: "Олександр Григорович, ви одягніть балаклаву, і в ній підіть, може вас так не впізнають". Я не звик до такої уваги до своєї персони. Тому мені трошки дико, якщо чесно.

Перша реакція на трек

Поворознюк розповів, як дізнався про пісню та якою була його реакція. Він був шокований, але сам трек йому сподобався.

Також після цього агробізнесмену з Кіровоградщини почали писати українські артисти щодо майбутньої співпраці, про Поворознюк наголосив, що зараз це буде не доречним. Тому його дратують подібні повідомлення.

Президент Інгульця також розповів, що хотів би зустрітися з Володимиром Зеленським. Він вже навіть знає, що скаже йому при першій зустрічі.

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про те, трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", шалену популярність, зустріч з окупантами, про те, як війна вплинула на посівну та майбутнє українського футболу. Читайте повне інтерв'ю за посиланням

Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео