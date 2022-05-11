Воно мене вже так заї*ало, – Поворознюк про популярність після виходу треку "Вова, їб*ш їх"
Президент Інгульця Олександр Поворознюк став зіркою Інтернету після виходу треку за його участі "Вова, їб*ш їх". Також у нього з'явилося багато шанувальників.
Поворознюк: Я не звик до такої уваги до своєї персони
У перші дні повномасштабної війни Олександр Поворознюк записав емоційне звернення на підтримку Володимира Зеленського. Це відео відразу ж заполонило інфопростір країни.
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Та найбільшої популярності президенту Інгульця додав трек за його участі, який випустила команда МюсліUA.
В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Поворознюк розповів, як вірусний трек додав йому популярності.
Чесно, воно мене вже так заї*ало. Ну чесно, бл*ть. Я їздив по бронежилети на словенський кордон. На заправку тільки зайдеш, дизелю нема, але для вас є, давайте тільки селфі зробимо. Це просто пи*дець. У ресторан зайшов, хочу розрахуватися, кажуть: "Ні не треба". Я їду кудись, кажу: "Хлопці, давайте ви підете, розрахуєтеся за дизель, заправимося та поїдемо далі". Та мене і в машині знайшли, – сказав президент Інгульця.
Потім кажуть: "Олександр Григорович, ви одягніть балаклаву, і в ній підіть, може вас так не впізнають". Я не звик до такої уваги до своєї персони. Тому мені трошки дико, якщо чесно.
Перша реакція на трек
- Поворознюк розповів, як дізнався про пісню та якою була його реакція. Він був шокований, але сам трек йому сподобався.
- Також після цього агробізнесмену з Кіровоградщини почали писати українські артисти щодо майбутньої співпраці, про Поворознюк наголосив, що зараз це буде не доречним. Тому його дратують подібні повідомлення.
- Президент Інгульця також розповів, що хотів би зустрітися з Володимиром Зеленським. Він вже навіть знає, що скаже йому при першій зустрічі.
Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео