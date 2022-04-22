Беленюк: Не вижу ничего плохого в этом

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал решение мужской сборной Украины по вольной борьбе остаться в Украине вместо чемпионата мира. Он подчеркнул, что каждый сам решает, где он будет эффективным.

К слову Я до последнего не верил, – Беленюк о полномасштабном вторжении России

"Каждый решает сам для себя, где он может быть максимально эффективным. Если спортсмен, чувствуя уверенность, знает, что представительством нашего государства на международной арене может обратить внимание своей победой на те действия, которые совершают россияне на территории Украины, то я не вижу ничего плохого в том, что человек уехал проявил себя.

Затем наши атлеты возвращаются и приобщаются к той работе, которая у них была и раньше. Борцы решили не ехать, а остались защищать страну", – сказал Беленюк.

"Они уезжают с четким планом действий"

Также он рассказал о бронзовом призере чемпионата Европы Владлене Козлюке.

"Владлен Козлюк, занявший третье место на чемпионате Европы, он защищал страну, служит пограничником в Одессе. И за месяц до соревнований вообще не мог тренироваться. Но все же решил ехать на турнир, поскольку является чемпионом Украины. Он завоевал там бронзовую медаль и вернулся, сейчас продолжает нести свою службу. Каждое мнение имеет место и его нужно уважать", – отметил олимпийский чемпион.

Те спортсмены, которые выезжают на соревнования, ведь они не на отдых едут. Они выезжают с четким планом действий и для четкой миссии: прославить нашу страну, заявить о ней, рассказать, что в нашей стране происходит геноцид Россией,

– подчеркнул атлет.

Сам спортсмен тоже пытается находить время для тренировок.

Иногда, когда есть возможность и время, я в принципе могу и потренироваться. Первый месяц после российского вторжения вообще не тренировался. Сейчас могу найти час-полтора для того, чтобы потренироваться, это, конечно, не каждый день, – добавил Жан.

Обратите внимание! Полное интервью с Жаном Беленюком читайте на сайте 24 канала по ссылке.