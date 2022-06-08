Вони точно не пов’язані з війною, – Надаль вкотре став на захист російських тенісистів

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вчотирнадцяте виграв Ролан Гаррос. У фіналі французького турніру він переміг норвежця Каспера Рууда у трьох партіях.

Надаль: Росіяни не можуть нічого з цим зробити і вони не підтримують це

Іспанський тенісист поділився думками щодо рішення Вімблдону відсторонити росіян та білорусів від турніру. раніше він вже висвітлював свою позицію, де запевняв, що представники Росії та білорусі не винні у повномасштабній війні.

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"По-перше, тенісний світ це ніщо. Просто нуль, в порівнянні з тим, коли ти бачиш безліч сімей, дітей, які вмирають та страждають. Інші речі просто не мають значення.

Немає значення, що Вімблдон зробив одне чи інше, або що ATP ухвалили те чи інше рішення. Те, що має значення, справжня трагедія – це те, що в Україні помирають люди і багато сімей страждають, це головна річ – решта не має значення", – сказав Надаль.

Тенісист зазначив, що поважає рішення організаторів турніру. За його словами, відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону спричинить тиск на владу країн-агресорів.

Але, звичайно, якщо ви питаєте мене про позицію Вімблдону, на мій скромний погляд, я розумію, що вони зробили, я поважаю це рішення. Тому що це щось, що, на мій погляд, зрозуміло, тому що на них якоюсь мірою чиниться тиск з боку влади, вони мають свою точку зору,

– заявив іспанець.

Позиція гравця до кінця не зрозуміла, він запевнив, що Вімблдон та ATP ухвалили правильні рішення., адже кожен з них захищає свої інтереси.

"Але з боку ATP – вони повинні захищати своїх гравців теж. Це не про те, що Вімблдон зробив щось жахливе, а ATP ухвалив правильне рішення.

Я думаю, що обидва рішення є прийнятними. Кожен захищає свої інтереси, і я поважаю обидва ці рішення. Одне не краще за інше, але в цьому випадку, у мене є колеги з туру, яких я добре знаю, які, якщо чесно, не можуть сказати багато чого відверто", – переконаний Рафаель.

Проте свою думку щодо російських та білоруських гравців він не змінив. Тенісист і досі вважає їх невинними.

Вони точно не пов’язані з війною, вони не можуть нічого з цим зробити і вони не підтримують це,

– додав Надаль.

Відсторонення росіян від Вімблдону