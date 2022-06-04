Тенісист покину межі корту у візку

Тенісисти провели два надскладні сети один проти одного: у першому Надаль зробив камбек з рахунку 2:6 і здобув перемогу, пише 24 канал.

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Другий сет між Звєрєвим та Надалем теж дійшов до тай-брейку. За підсумками 12 геймів рахунок був 6:6, і тенісисти розпочали визначити переможця у тай-брейку.

Проте зіграти тай-брейк зірковим тенісистам не вдалося. Саме через важку травму Звєрєва.

Як німець отримав травму

Звєрєва травмувався на старті тай-брейку. Після тривалого розіграшу Надаль відбив м'яча у праву від німецького тенісиста частину корту.

Звєрєв зробив кілька років для того, щоб дістати м'яча. Під час удару німецького тенісиста він невдало став на опорну ногу, внаслідок чого серйозно підвернув гомілкостоп.

Відео прикрого травмування

Звєрєв кричав від болю і не міг піднятися на ноги. До німецького тенісиста відразу прибігли лікарі, аби з'ясувати його стан. Також до Звєрєва підійшов Надаль. Іспанець схилився над суперником, коли йому надавали допомогу медики.

Німець зміг залишити межі корту лише завдяки сторонній допомозі – його вивезли на візку.



Гравець не зміг самостійно покинути корт / Скриншот з трансляції

Звєрєв згодом повернувся на милицях, аби подякувати арбітру на вишці, уболівальникам і Надалю за гру.

Відео моменту

А після цього залишив межі корту під овації трибун.

Вболівальники підтримали німця з трибун: відео

Іспанський тенісист прокоментував травмування Звєрєва.

Не думаю, що Звєрєв травмувався через покриття. На ґрунті проблема завжди одна і та ж. Але не треба з цього роздувати історію. Корт не був поганим, це просто нещасний випадок. Таке іноді трапляється на всіх поверхнях,

– сказав Надаль.

Що відомо про тенісистів