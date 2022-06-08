Надаль: Россияне не могут ничего с этим поделать и они не поддерживают это

Испанский теннисист поделился мнениями по решению Уимблдона отстранить россиян и белорусов от турнира. ранее он уже освещал свою позицию, где уверял, что представители России и Беларуси не виноваты в полномасштабной войне.

Читайте також Не зміг самостійно покинути межі корту: Звєрєв знявся з фіналу Ролан Гаррос через травму

"Во-первых, теннисный мир это ничто. Просто ноль, по сравнению с тем, когда ты видишь множество семей, умирающих и страдающих детей. Другие вещи просто не имеют значения.

Неважно, что Уимблдон сделал одно или другое, или что ATP приняли то или иное решение. То, что имеет значение, настоящая трагедия – это то, что в Украине умирают люди и многие семьи страдают, это главное – остальное не имеет значения", – сказал Надаль.

Теннисист отметил, что уважает решение устроителей турнира. По его словам, отстранение россиян и белорусов от Уимблдона повлечет за собой давление на власть стран-агрессоров.

Но, конечно, если вы спрашиваете меня о позиции Уимблдона, на мой скромный взгляд, я понимаю, что они сделали, я уважаю это решение. Потому что это что-то, что, на мой взгляд, понятно, потому что на них в какой-то мере оказывается давление со стороны власти, они имеют свою точку зрения,

– заявил испанец.

Позиция игрока до конца не ясна, он заверил, что Уимблдон и ATP приняли правильные решения. Каждый из них защищает свои интересы.

"Но со стороны ATP – они должны защищать своих игроков тоже. Это не о том, что Уимблдон сделал что-то ужасное, а ATP принял правильное решение.

Я думаю, что оба решения являются приемлемыми. Каждый защищает свои интересы, и я уважаю оба этих решения. Одно не лучше другого, но в этом случае, у меня есть коллеги из тура, которых я хорошо знаю, которые, если честно, не могут сказать многое откровенно", – убежден Рафаэль.

Однако свое мнение по поводу российских и белорусских игроков он не изменил. Теннисист до сих пор считает их невиновными.

Они точно не связаны с войной, они не могут ничего с этим поделать и они не поддерживают это,

– добавил Надаль.

Отстранение россиян от Уимблдона