Надаль: Россияне не могут ничего с этим поделать и они не поддерживают это
Испанский теннисист поделился мнениями по решению Уимблдона отстранить россиян и белорусов от турнира. ранее он уже освещал свою позицию, где уверял, что представители России и Беларуси не виноваты в полномасштабной войне.
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"Во-первых, теннисный мир это ничто. Просто ноль, по сравнению с тем, когда ты видишь множество семей, умирающих и страдающих детей. Другие вещи просто не имеют значения.
Неважно, что Уимблдон сделал одно или другое, или что ATP приняли то или иное решение. То, что имеет значение, настоящая трагедия – это то, что в Украине умирают люди и многие семьи страдают, это главное – остальное не имеет значения", – сказал Надаль.
Теннисист отметил, что уважает решение устроителей турнира. По его словам, отстранение россиян и белорусов от Уимблдона повлечет за собой давление на власть стран-агрессоров.
Но, конечно, если вы спрашиваете меня о позиции Уимблдона, на мой скромный взгляд, я понимаю, что они сделали, я уважаю это решение. Потому что это что-то, что, на мой взгляд, понятно, потому что на них в какой-то мере оказывается давление со стороны власти, они имеют свою точку зрения,
– заявил испанец.
Позиция игрока до конца не ясна, он заверил, что Уимблдон и ATP приняли правильные решения. Каждый из них защищает свои интересы.
"Но со стороны ATP – они должны защищать своих игроков тоже. Это не о том, что Уимблдон сделал что-то ужасное, а ATP принял правильное решение.
Я думаю, что оба решения являются приемлемыми. Каждый защищает свои интересы, и я уважаю оба этих решения. Одно не лучше другого, но в этом случае, у меня есть коллеги из тура, которых я хорошо знаю, которые, если честно, не могут сказать многое откровенно", – убежден Рафаэль.
Однако свое мнение по поводу российских и белорусских игроков он не изменил. Теннисист до сих пор считает их невиновными.
Они точно не связаны с войной, они не могут ничего с этим поделать и они не поддерживают это,
– добавил Надаль.
Отстранение россиян от Уимблдона
- Уимблдон – первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В этом году соревнования пройдут без них. Организаторы сообщили о соответствующем решении еще в апреле.
- Мировые теннисные структуры негативно отреагировали на решение.
- В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.
- Также там добавили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.
- WTA и ATP окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022 из-за молчаливых россиян. Поскольку ни один игрок из России и Белоруссии не осудил действия своей страны.