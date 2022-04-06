"Вони сцик*ни": одноклубник Маліновського із Росії продовжує замовчувати про війну в Україні

Журналіст Ігор Циганик розповів про розмову футболістів Аталанти про війну у рідній країні Руслана Маліновського. Партнер по команді із Росії продовжує ігнорувати напад своєї країни на Україну.

Циганик: Руслан пояснив йому, що відбувається насправді

Один із найкращих спортивних журналістів України Ігор Циганик розповів, що Маліновський намагався пояснити Міранчуку про справжню ситуацію війни в Україні. Після розмови російський футболіст усе усвідомив, але не перервав свого мовчання.

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На третій день війни ми говорили з Маліновським. Руслан чесно сказав, що намагається пояснити йому, що відбувається насправді. Наскільки я зрозумів, Міранчук усвідомив, що відбувається, але продовжує мовчати, як і всі. Вони сцик*ни. Саме тому у них такий боягузливий футбол, тому що вони по натурі такі. Вони не воїни,

– сказав Циганик.

"Для нього гроші все визначають"

Журналіст порівняв мовчання росіянина з ігнорування війни від Анатолія Тимощука, який бився у груди і заявляв про патріотизм, коли виступав за збірну України. Циганик заявив, що вже колишня легенда "синьо-жовтих" продав рідну країну.

До його списку коментатор додав ще одного українського захисника Івана Ордеця, який продовжує виступати за московське Динамо та "годувати" російську економіку.

Хоча що говорити про них, якщо Тимощук мовчить. Людина народилася в Луцьку, все життя говорила українською мовою, всюди вішала жовто-блакитні стрічки, але побоялась висловитись. Для нього гроші все визначають. Він продав свою Батьківщину, так само як і Ордець,

– розповів журналіст.