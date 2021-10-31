"Я дуже злий на гравців, на команду"

Київський клуб завдяки дублю Сергія Сидорчука та голу Миколи Шапаренка вирвав виїзну перемогу у Маріуполя – 2:3. Підопічні Остапа Маркевича були близькі до камбеку та бодай мирової.

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Мірча Луческу був у поганому настрої на післяматчевій пресконференції. 76-річний румунський тренер розкритикував гру своїх футболістів. Він залишився незадоволений їх віддачею на полі. "Містер" назвав своїх підопічних любителями, а не професіоналами.

Я дуже злий на гравців, на команду, тому що і зараз, і в минулій грі на Кубок хлопці повелися як любителі, а не як професіонали. Замість того, щоб забивати та контролювати хід гри, як мали робити, вони розслабилися, грали, як хотіли, тягли ковдру на себе, кожен хотів забити, тому вийшло нервове закінчення. На полі було багато егоїзму із боку моїх гравців. Це те, що мені не сподобалося в останніх двох матчах із Маріуполем. Ми все обговоримо та розберемося з цією ситуацією,

– заявив наставник.

Зазначив фахівець і те, що поєдинок міг завершитись із рахунком 5:1 чи 6:1: "Але моменти, яких у нас було дуже багато, кожен трактував, як хотів і найчастіше – неправильно".

"Незадоволений тими гравцями, які виходили на заміну"

Румун додав, що його заміни також не додали свіжості його команді. Жоден із футболістів не підсилив гру.

Я також незадоволений тими гравцями, які виходили на заміну: замість того, щоб щось додати до гри, вони також вийшли на поле розслабленими, і у нас не вийшла гра,

– відповів Луческу.