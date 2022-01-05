Незвичні тренування

У понеділок, 4 січня, учасники етапу Кубка світу в Обергофі не змогли провести тренування на стадіоні. Спортсменам завадила сильна злива.

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Через дощову погоду спортсменам довелося провести тренування в лижному тунелі.



Незвичні умови для тренувань Обергофі / Фото instagram.com/k_voigt_fotografie

Саме через таку погоду організатори змагань вирішили перенести спринтерську гонку у чоловіків. Тепер перший Кубок світу з біатлону у 2022-гому році розпочнеться 7 січня. Змагання закінчаться 9 січня.



Лижний тунель в Обергофі / instagram.com/k_voigt_fotografie

Також збірна України повідомила про склад на перші гонки у новому році.



Норвезька збірна в Обергофі / instagram.com/k_voigt_fotografie

До слова. На жаль, вболівальники не зможуть потрапити на трибуни через антикоронавірусні заходи, що діють у країні.