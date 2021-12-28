Формат шоу-гонки

Різдвяна гонка подібна до одиночної змішаної естафети, яка вже не перший рік включена в програму Кубку світу. Змагання проходять у два етапи: мас-старт та переслідування.

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Відставання, що сформувалися після мас-старту, перед переслідуванням скорочуються вдвічі. Переможець переслідування – переможець усієї гонки.

Окрім української пари на старт вийшли дві команди з Німеччини, а також представники Італії, Австрії, України, Чехії, Канади, Швейцарії, Росії та Фінляндії. Загалом змагалося 10 пар.

Як виступили українці в мас-старті

Юлія Джима фантастично відпрацювала на першому рубежі та передала естафету Дмитрові Підручному на першому місці. Українець не зміг чисто відпрацювати на стрільбі та відправився на штрафне коло.

На третьому колі припустилася помилки й Джима. Проте відставання від лідера складало лише 21 секунду.

На наступному етапі Дмитро знову відправився на одне штрафне коло та передав естафету 4-м.

При передачі Юлії не вдалося покращити ситуацію української команди. Біатлоністка відправилася на 50 додаткових метрів дистанції.

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На передостанній стрільбі Підручний схибив двічі та відстав від команди Німеччини майже на хвилину. Проте на останній стрільбі українка закрила всі мішені та передала естафету Дмитрові на 5-й позиції.

Завдяки помилкам лідерів, Підручний навіть з однією хибою фінішував на 2-й позиції.

На першому місці у гонці з масовим стартом фінішувала команда з Німеччини – Ерік Лессер та Яніна Геттіх. Команда завершила гонку з непристойно великим гандикапом. На третій сходинці розташувалася пара з Росії.

Гонка переслідування

Юлії вдалося дещо скоротити відставання від німкенії. Джима обережно працювала на першій лежці, вицілюючи кожну мішень. Певно, що такий підхід і допоміг українці "чисто"відпрацювати на стрільбі. Вона передала естафету з відставанням у 5 секунд.

На жаль, Підручному не вдалося повторити успіх його партнерки. Дмитро схибив відразу 4 рази.

На наступних вогневих рубежах українці знову відправлялися на додаткові метри дистанції. У підсумку команда з України фінішувала на 8-му місці.

Цікаво. Збірна України зробила найбільшу кількість хиб. Українці не закрили 13 мішень.

Перемогли у шоу-гонці вдалося представникам Австрії – Лізі Терезі Гаузер та Феліксу Ляйтнеру. На другому місці фінішувала команда з Росії у складі Євгенія Буртасова та Матвєя Єлісеєва. Третю сходинку посіли чехи Маркетиа Давідова та Міхал Крчмаж.