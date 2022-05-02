Вона сказала "так": чемпіон світу Стівенсон освідчився дівчині прямо на ринзі – чуттєве відео

У ніч на 1 травня Шакур Стівенсон переміг Оскар Вальдеса на вечорі боксу у Лас-Вегасі. Американський боксер здобув у ту ніч не одну звитягу.

Дві перемоги в один вечір

Шакур Стівенсон за одноголосним рішенням суддів (117–110, 118–109, 118–109) відібрав у суперника чемпіонський титул. Тепер американець об'єднав у себе пояси за версіями WBC і WBO.

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Кохана Стівенсона підійнялась на ринг, щоб однією з перших привітати свого хлопця з перемогою. Однак на неї чекав несподіваний сюрприз.

Шакур став на одне коліно перед дівчиною та освідчився коханій. Вона відповіла боксеру згодою "так". Стівенсон подарував вже своїй нареченій розкішну обручку.

Стівенсон освідчився на ринзі: дивіться відео

Нагадаємо, що Стівенсон завдав Вальдесу першою поразки у його кар'єрі у професіоналах.

Цікаво, що раніше Шакур вигадав дивне виправдання на запитання про потенційний бій проти Василя Ломаченка. Американець зазначив, що не хоче виходити на ринг проти опонента, який у своєму пасиві має дві поразки.