Две победы в один вечер
Шакур Стивенсон по единогласному решению судей (117–110, 118–109, 118–109) отобрал у соперника чемпионский титул. Теперь американец объединил у себя пояса по версиям WBC и WBO.
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Любимая Стивенсона поднялась на ринг, чтобы одним из первых поздравить своего парня с победой. Однако ее ждал неожиданный сюрприз.
Шакур стал на одно колено перед девушкой и сделал предложение любимой. Она ответила боксеру согласием "да". Стивенсон подарил уже своему невесте роскошное кольцо.
Стивенсон сделал предложение на ринге: смотрите видео
Напомним, что Стивенсон нанес Вальдесу первое поражение в его карьере в профессионалах.
Интересно, что раньше Шакур придумал странное оправдание на вопрос о потенциальном бое против Василия Ломаченко. Американец отметил, что не хочет выходить на ринг против оппонента, который в своем пассиве имеет два поражения.