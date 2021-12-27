Володіє краще за мене, – Довбик вражений знаннями української мови Йовічевіча

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик розповів про роботу під керівництвом Ігоря Йовічевіча. Футболіст захоплюється українською мовою хорватського тренера.

Довбик: Це дуже вражає всіх нас

Ігор Йовічевіч є одним із тих тренерів УПЛ, який розмовляє українською. Хоча сам наставник є національністю хорватом. Артем Довбик зауважив, що спеціаліст знає краще українську мову, ніж він сам.

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Йовічевіч нас дуже вразив у плані того, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене. Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими висловами. Це дуже вражає всіх нас,

– сказав нападник.

Форвард Дніпра-1 додав, що Йовічевіч дуже відповідально ставиться до роботи. Він ретельно розбирає гру суперників, у його голові лише футбол. Це все виливається у позитивний результат для команди. Йовічевіч знайшов спільну мову з футболістами, які ледь не з півслова вловлюють його думку.

Нагадаємо, що раніше головний тренер дніпровського клубу вже був учасником мовного конфлікту. 48-річний фахівець попросив гравця Євгена Селезньова, який тоді виступав за Колос із Ковалівки, розмовляти українською. У відповідь на таке прохання хорвата нападник заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права. Але після цього попросив у фахівця вибачення.

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