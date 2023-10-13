"Їм не вдасться зробити спорт своєю зброєю": Зеленський про рішення МОК щодо виключення Росії

Володимир Зеленський оцінив ініціативу Міжнародного олімпійського комітету. Пропаганда росіян у спорті послабне.

Володимир Зеленський відреагував на рішення МОК, який виключив Росію зі свого складу. Задуми країни-агресора пішли не за планом, а за кораблем.

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Захищають принципи олімпізму

Міжнародний олімпійський комітет все ж прийняв адекватне та розумне рішення стосовно росіян. Світова організація попрощалась з Олімпійським комітетом Росії (ОКР), таки чином відреагувавши на незаконне включення до складу тамтешнього ОКР олімпійських рад з окупованих територій України. МОК визнав неприпустимим, те що Росії прийняла до свого комітету представників Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На ініціативу Міжнародного олімпійського комітету відреагував й президент України. Володимир Зеленський відзначив, що Росії не вийде поширювати свою брудну пропаганду, використовуючи спортивну міжнародну арену. Президент України також подякував усім, хто захищає принципи олімпізму.

Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у Росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде,

– сказав Зеленський.

Відеозвернення президента України:

Нагадаємо, що в Росії уже встигли оперативно відреагувати на рішення Міжнародного олімпійського комітету. Країна-агресор скорчила з себе ображену жертву, вкотре нажалівшись на "політичне рішення", яке не відповідає олімпійським принципам. Росіяни навіть примудрились пригрозити світовій організації діями у відповідь, які будуть спрямовані на захист "нейтральних" спортсменів.