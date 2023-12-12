Забув про скандальні заяви: про що говорили Зеленський та президент УЄФА

Президент України Володимир Зеленський цими вихідними провів телефонну розмову з очільником УЄФА Александером Чеферіном. Про це повідомив офіційний сайт організації.

Александер Чеферін вже кілька разів показав свою заангажованість, коли робив коментарі стосовно суперників збірної України у відборі Євро-2024. Однак уся його упередженість випарувалася після особистої розмови з Володимиром Зеленським.

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Про що говорили Зеленський та Чеферін

Президент УЄФА висловив свою підтримку героїчному українському народу, а також побажав успіхів команді Сергія Реброва у матчах плей-оф.

Президент УЄФА висловив непохитну підтримку та захоплення Україною та мужністю її народу в ці важкі часи та висловив надію на швидке та мирне розв'язання, яке принесе Україні стабільність та процвітання. Він також побажав удачі збірній України в її майбутніх матчах плей-оф за вихід на Євро-2024. Пан Зеленський висловив вдячність УЄФА за сприяння миру, толерантності та чесності через свої змагання та за підтримку, яку надає керівний орган європейського футболу Україні з початку конфлікту,

– йдеться у заяві УЄФА.

Скандальні натяки Чеферіна

Нагадаємо, що перед матчем групового раунду відбору на Євро-2024 Україна – Італія Александер Чеферін заявив, що "Скуадра Адзурра" повинна пройти кваліфікацію. В іншому випадку це була б катастрофа.

А після жеребкування матчів плей-оф президент УЄФА побажав збірній Боснії та Герцеговини виходу на чемпіонат Європи. На думку Чеферіна, на континентальному турнірі повинно бути якомога більше балканських команд.