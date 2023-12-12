Александер Чеферин уже несколько раз показал свою заангажированность, делая комментарии относительно соперников сборной Украины в отборе Евро-2024. Однако вся его пристрастность испарилась после личного разговора с Владимиром Зеленским.

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О чем говорили Зеленский и Чеферин

Президент УЕФА выразил свою поддержку героическому украинскому народу, а также пожелал удачи команде Сергея Реброва в матчах плей-офф.

Президент УЕФА выразил непоколебимую поддержку и восхищение Украиной и мужеством ее народа в эти трудные времена и выразил надежду на быстрое и мирное решение, которое принесет Украине стабильность и процветание. Он также пожелал удачи сборной Украины в ее предстоящих

матчах плей-офф за выход на Евро-2024. Господин Зеленский выразил благодарность УЕФА за содействие миру, толерантности и честности через свои соревнования и за поддержку, которую оказывает руководящий орган европейского футбола Украине с начала конфликта,

– говорится в заявлении УЕФА.

Скандальные намеки Чеферина

Напомним, что перед матчем группового раунда отбора на Евро-2024 Украина – Италия Александер Чеферин заявил, что "Скуадра Адзурра" должна пройти квалификацию. В противном случае это была бы катастрофа.

А после жеребьевки матчей плей-офф президент УЕФА пожелал сборной Боснии и Герцеговины выхода на чемпионат Европы. По мнению Чеферина, на континентальном турнире должно быть как можно больше балканских команд.

Отметим, что в стыковом матче сборная Украины сыграет именно с Боснией и Герцеговиной. Победитель поединка встретится с триумфатором противостояния Израиль – Исландия.