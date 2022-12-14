184 українські спортсмени загинули від дій Росії, – Зеленський дорікнув голові МОК через росіян

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. І висловив йому невдоволення намірами повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

У Міжнародному олімпійському комітеті все частіше лунають висловлювання про те, щоб допустити російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, у тому числі Олімпіаді-2024 в Парижі. Про це заявив і Томас Бах після спілкування з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Окрім того, МОК провів саміт, куди й запросив президента Олімпійського комітету Росії. Після цього саміту свою думку щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів змінили й в США.

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Володимир Зеленський у телефонній розмові з Томасом Бахом висловив розчарування тими процесами, які відбуваються з повернення представників країни-агресора до міжнародних змагань.

"З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії. Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності", – заявив Президент України.

За його словами, мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії, а Росія використовує спорт із пропагандистською метою.

Справедливою відповіддю на такі дії може бути лише повна ізоляція країни-терориста на міжнародній арені. Зокрема, це стосується міжнародних спортивних заходів.