В Международном олимпийском комитете все чаще раздаются высказывания о том, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, включая Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом заявил и Томас Бах после общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, МОК провел саммит, куда пригласил президента Олимпийского комитета России. После этого саммита свое мнение по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов изменили и в США.

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Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Томасом Бахом выразил разочарование теми процессами, которые происходят по возвращению представителей страны-агрессора в международные соревнования.

"С февраля 184 украинских спортсменов погибли от действий России. Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности", – заявил Президент Украины.

По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а Россия использует спорт в пропагандистских целях.

Справедливым ответом на такие действия может стать только полная изоляция страны-террориста на международной арене. В частности, это касается международных спортивных мероприятий.