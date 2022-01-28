За крок від бою проти Кличка

Вірчис розпочав кар'єру професійного боксера у 1999 році. Боксер провів 11 поспіль боїв в Україні. Уродженець Каховки, що на Херсонщині, бився у Сумах, Полтаві, Чернігові, Херсоні, Києві та інших містах.

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Усі ці поєдинки Вірчис виграв достроково, після чого відбувся його дебют у Німеччині. У Бранденбурзі українець зустрівся проти німця Фархата Шаануна.

Тоді Вірчис здобув перемогу рішенням суддів і вперше не зміг достроково зупинити опонента.

У 2003 році у Києві Вірчис завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBF, здолавши Джуліуса Френсіса. Цей статус потенційно давав українцю згодом шанс битися за чемпіонський пояс IBF.

Однак титульного поєдинку Володимиру не надавали й він вирішив зустрітися зі ще одним відомим українцем Тарасом Біденком в поєдинку за пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. Вірчис нокаутував земляка.

Дивіться відео бою Вірчис – Біденко



Після закінчення кар'єри Вірчис зізнавався, що був не зовсім дисциплінованим боксером, що завадило йому стати чемпіоном світу. Він розповідав, що не надто відповідально ставився до тренувань.

А бокс, за словами спортсмена, був для нього тільки хобі. Вірчис здебільшого хотів отримати корисних знайомих.

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Кар'єра боксера та рекламні контракти, за даними ЗМІ, принесла Володимиру близько 2 мільйонів доларів.

Рокова поразка Вірчиса

11 березня 2006 року у Німеччині Вірчис захищав свої титули WBA Inter-Continental і WBO Inter-Continental проти колишнього чемпіона світу Руслана Чагаєва.

Переможець у майбутньому претендував би на бій за чемпіонський титул. На жаль, Вірчис поступився Чагаєву, який згодом здобув титул WBA в бою проти Руслана Чагаєва, але програв пояс Володимиру Кличку.

Вірчис зазнав першої поразки, здобувши 20 поспіль перемог. Після цього у 2007 році українець завоював титул EBU European.

Розвиваючи кар'єру в Німеччині, Володимир міг вийти на бій проти Віталія Кличка – тодішнього чемпіона WBC.



Вірчис з братами Кличками / Фото klitschko-brothers.com

Вирішальним для Вірчиса був поєдинок проти кубинця Хуана Карлоса Гомеса. Українець програв рішенням суддів і втратив шанс на зустріч з Кличком.

Натомість Карлос Гомес зустрівся з Віталієм і прогнозовано програв. Після поразки Вірчис провів ще один бій і закінчив кар'єру професійного боксера.

Бізнес після кар'єри боксера

Після того, як Володимир повісив боксерські рукавички на цвях, він відмовився стати тренером. Як він сам пояснював, його душа не лежить до професії наставника.

Водночас ексбоксер вирішив спробувати себе у бізнесі. В рідній Охтирці у Вірчиса з'явилася ферма, про яку він не особливо розповідав.



Вірчис з донькою та дружиною / Фото telegraf.com.ua

Володимир скромно говорив, що бізнес допомагає йому заправити авто та вчити дитину. До слова, спортсмен був одружений на та мав доньку Аміну. Дружину боксера звати Ірина.

Невелике господарство, десь три тисячі гектарів. Там працюють люди, яким я довіряю. У нас контракт із відомою торговою маркою, яка забезпечує кетчупом та іншими продуктами з томатів усю Україну. Для себе вирощуємо цибулю, пшеницю. Кажуть, багатий не той, хто має багато, а той, кому вистачає. Мені вистачає,

– цитувало боксера видання boxnews.com.ua.

Вірчис грав у кіно

У 2013 році на ютуб-каналі "Перший Автомобільний. Автоспорт" вийшло інтерв'ю з Вірчисом, під час якого він скептично відгукнувся про свій бізнес.

Разом з тим, він розповів, що має акторський досвід. Зокрема, колишній важковаговик заявив, що знімався у фільмі "Амерікен бой".

"Я там у сутінках знявся на даху. Я так і не зрозумів. Швидше за все, поліцейського грав", – розповів боксер на прізвисько "Мисливець"

Це цікаво. Вірчис розповів, що отримав прізвище "Мисливець", адже випадково підстрілив двох своїх друзів на полюванні. Як розповів Володимир, одним пострілом старою зброєю він влучив у чотири ноги.

У 2010 році Вірчис в Аргентині брав участь у зйомках проєкту телеканалу "Інтер" – "Битва українських міст". Боксер був капітаном команди Херсона.



Руслана Писанка й Володимир Вірчис / Фото ДУСЯ

Боксер також має у своєму активі участі у кліпі співачки Марта "Несколько секунд". Цікаво, що у ЗМІ з'являлися чутки про стосунки боксера та дівчини.

Але як і у випадку з Лілією Подкопаєвою, Вірчис спростовував інформацію. Припускали, що спортсмен – коханець легендарної Подкопаєвої.

До слова Напередодні смерті Вірчис приходив до Мангера на суд й вимагав повернути борг, – Казанський

Зв'язок з Мангером і політичні кола

Часто Володимира Вірчиса пов'язували з криміналітетом. Також колишнього боксера можна було помітити в колах політиків. Здебільшого він був у колі колишніх "регіоналів", наприклад – Володимира Продивуса.

Останній очолює Федерацію боксу України та голосував за диктаторські закони Януковича.



Вірчис і Продивус / Фото з фейсбуку боксера

Вірчис був знайомий з колишньою депутаткою від "Партії регіонів" Іриною Бережною, яка трагічно загинула в автокатастрофі у серпні 2017 року.



Вірчис і Бережна / Фото з фейсбуку боксера

У листопаді 2021-го року Вірчис опублікував фотографію з депутатом від "Слуги народу" Миколою Тищенком.



Вірчис і Тищенко / Фото з фейсбуку боксера

У Вірчиса були теплі відносини з колишнім головою Херсонської обласної Ради Владиславом Мангером.

До уваги. Мангер – один з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Слідство вважає, що він є замовником вбивства активістки. 20 січня апеляційний суд вирішив залишити Мангера під вартою щонайменше до 4 лютого без права внесення застави.

Влітку 2020 року Вірчис у своєму фейсбуці звернувся до Президента України Володимира Зеленського щодо необґрунтованого звинувачення Владислава Мангера у справі про вбивство Гандзюк.

Дивіться відео звернення Вірчиса до Зеленського



Загадкова смерть

Про смерть Вірчиса стало відомо 28-го січня. Він помер у Києві на 49-у році життя. У поліції Києва повідомили, що тіло боксера виявили повішеним.

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У ЗМІ повідомляли, що боксер буцімто скоїв самогубство через депресію. 5-го січня у фейсбці Вірчиса з'явився допис, який може свідчити про психологічні проблеми.

"Напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю, після того, як їх "кинули" близькі друзі на довірі? Чи можна стартувати з 0? Руки є, ноги є, мозку трохи не вистачає. Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться... Якщо що, пишіть у приват. Дещо дивно виглядає, коли боксери за допомогою звертаються", – написав тоді Вірчис.



Мангер і Вірчис / Фото з фейсбуку боксера

Журналіст Денис Казанський повідомив у телеграмі, що перед смертю Вірчис приходив на суд у справі Гандзюк. Він публічно вимагав у Владислава Мангера повернути його борг. У відповідь на це Мангер попросив Вірчиса "не влаштовувати сцен".

Смерть Вірчиса прокоментував Тимофій Нагірний – колишній чоловік Лідії Подкопаєвої, якого підозрюють у державній зраді. У коментарі "Новини.LIVE" він заявив, що в останні дні перед смертю Вірчис буцімто погано почувався і був у важкому стані.

"Хочу вам сказати, що пішла велика легендарна людина. Версій та припущень у нас може бути дуже багато. Так, він хворів, так, йому було важко... Коронавірус ходить країною і забирає багатьох людей... У останні дні він не визнавав, що це COVID-19", – сказав Нагірний.