Олександрія звільнить головного тренера в кінці сезону, – журналіст

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран покине свій пост після завершення поточного сезону. Таке рішення прийнято після вильоту команди з Кубка України на стадії 1/2 фіналу.
Журналіст та інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що цей програш став для Володимира Шарана фатальним.
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"Судді – це окремі комедіанти сьогодні. Ну, а наскільки я знаю домовленості керівництва і тренера Олександрії, оскільки мета фіналу кубка не досягнута, в кінці сезону в клубі закінчиться ціла епоха. Спасибі Володимиру Шарану, що з провінціалів свого часу зліпив гідну команду", – написав він.
Кар'єра Шарана в Олександрії: коротко
- 49-річний фахівець тренував Олександрію з 2013 року. До цього він працював з нею з січня 2010-го по грудень 2011-го.
- Під керівництвом Шарана Олександрія тричі пробивалася до єврокубків. У сезоні-2019/20 вона виступала на груповому етапі Ліги Європи.