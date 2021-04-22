Олександрія звільнить головного тренера в кінці сезону, – журналіст

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран покине свій пост після завершення поточного сезону. Таке рішення прийнято після вильоту команди з Кубка України на стадії 1/2 фіналу.

Журналіст та інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що цей програш став для Володимира Шарана фатальним.

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"Судді – це окремі комедіанти сьогодні. Ну, а наскільки я знаю домовленості керівництва і тренера Олександрії, оскільки мета фіналу кубка не досягнута, в кінці сезону в клубі закінчиться ціла епоха. Спасибі Володимиру Шарану, що з провінціалів свого часу зліпив гідну команду", – написав він.

Кар'єра Шарана в Олександрії: коротко