Володимир Кличко знову натякнув на повернення у бокс: чекати залишилося недовго

Ікона світового боксу українець Володимир Кличко знову натякнув на повернення у професійний бокс. Легендарний чемпіон світу готовий повернутися у ринг заради одного рекорду.

Мене приваблює рекорд Джорджа Формана

45-річний Кличко проводить активні тренування на олімпійській базі у Кончі-Заспі. 7 травня Кличко провів насичену роботу зі своїм спаринг-партнером.

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Після завершення тренування Кличко поспілкувався з журналістом та відповів на запитання про повернення у бокс. Володимир заявив, що його цікавить рекорд Джорджа Формана.

Моя мотивація залишається колишньою. Я вже говорив, що мене приваблює рекорд Джорджа Формана, який повернувся у бокс у 45 років і повернув звання чемпіона світу. Саме про це я думаю останні чотири роки,

– сказав Кличко.

Джорджу Форману належить рідкісний рекорд. Американець у 45 років та 9 місяців став найстаршим чемпіоном світу. Якщо Кличко й дійсно хоче побити рекорд Формана, то повернення українця слід чекати не раніше грудня 2021 року або ж навіть січня 2022-го.

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