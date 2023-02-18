Представляє не олімпійські цінності, а агресора: Кличко знищив Баха за підтримку Росії

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував президента МОК Томаса Баха за наміри повернути спортсменів з Росії до змагань. Аргументація зірки світового боксу більше, ніж переконлива.

Олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко пояснив західним ЗМІ свою позицію стосовно намірів МОК повернути атлетів з країн-агресорок до міжнародних змагань. Український боксер вчергове наголосив на неприпустимості таких дій.

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Кличко: Томас Бах не нейтральний

На думку легенди боксу, своїми заявами президент МОК Томас Бах лише підіграє російській пропаганді. Тож постає логічне питання, чиї інтереси захищає поважний чиновник?

"Томас Бах весь час говорить про нейтралітет МОК. Річ у тому, що Томас Бах не нейтральний. Він представляє російські інтереси, а не олімпійські цінності.

Російських і білоруських спортсменів не пускають? Так. Це не маленький конфлікт. Це війна, яка стосується не лише України. Якщо впаде Україна, впадуть і інші країни.

Це спонукало б інших атакувати країни та змінювати кордони. Російська пропаганда, оголошена війна, багато знаків на зразок "Z" – це фашизм. Це видно по ненависті до інших націй і поведінці всередині Росії.

Йдеться про знищення України. Саме це Росія робить в Україні. Музеї, меморіали, університети, школи просто руйнуються. З початку війни у 2014 році було викрадено понад 800 тисяч дітей.

Дітей депортували без згоди батьків. А потім індоктринували, головне русифікували. Метою цих депортацій є наступ на українську культуру та запобігання її передачі. Це має яскраво виражений геноцидний характер", – розповів Кличко.

Бах підтримує пропаганду і російських спортсменів

У недавньому зверненні до Томаса Баха, Володимир Кличко застеріг функціонера від рокової помилки. Якщо комітет допустить росіян до змагань, то стане співучасником злочину.

"На жаль, він представляє не олімпійські цінності, а агресора. Він підтримує пропаганду, російських спортсменів, які входять до складу Міноборони РФ і які брали участь у міжнародних військових чемпіонатах.

Але вони також брали участь у зимових Олімпійських іграх і тепер планують взяти участь у наступних літніх Іграх. Цим користується російська пропаганда.

Російські спортсмени напевно зараз вбивають українців, але потім змінюють роботу. Ви знаєте приказку: "Вовк в овечій шкурі". Ми, українці, знаємо вовка з 2014 року.

Але так званий вільний світ надто довго вагався. З 2014 року ми запитували: "Якими були наслідки анексії Криму Росією? Якими були наслідки збиття малайзійського літака?

Які наслідки мала підтримка військових сил на сході України, так званих повстанців, які були манекеном російської центральної влади?"

Нас не почули, і це продовжується, тому що жодних наслідків не було", – заявив Кличко-молодший.