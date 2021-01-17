Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, що хотів би влаштувати поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBC Раяном Гарсією (21-0, 18 КО) і абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

Як зазначив Арум у інтерв'ю fightnews.info, в разі перемоги Лопеса над обов'язковим претендентом IBF Джорджом Камбососом, він хоче влаштувати бій Лопес – Гарсія, а також поєдинки Теофімо з Джервонтою Девісом і Девіном Хейні.

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"Якби я вибирав суперника для Лопеса після Камбососа, то, ймовірно, це був би Гарсія, оскільки для івенту він цінніший, ніж Джервонта Девіс і Девін Хейні. У нього величезна кількість шанувальників завдяки сторінкам в соцмережах і його особистості. Я думаю, що бій Лопес – Гарсія стане справжнім блокбастером для pay-per-view", – заявив Арум.

Лопес не проведе реванш з Ломаченком

Лопес став чемпіоном IBF в грудні 2019 року, у другому раунді нокаутувавши Річарда Коммі. Після перемоги над Василем Ломаченком у жовтні 2020-го американець завоював титули WBA, WBO і WBC Franchise.

Після цього бою чимало йшлося про можливий реванш. Але відповідний пункт не був прописаний у контракті боксерів на перший бій.

Ймовірний реванш Ломаченко – Лопес входить в один з найбільш очікуваних боїв у 2021 році.