Президент МОК слугує інтересам Росії: Кличко розкритикував допуск спортсменів країн-агресорів

Міжнародний олімпійський комітет вирішив підіграти диктаторам з Росії та Білорусі, дозволивши участь їхнім спортсменам у змаганнях. Легенда світового боксу Володимир Кличко відреагував на скандальне рішення МОК.

Найбільша війна на Європейському континенті з часів Другої світової, яку розв'язала Росія, триває другий рік. Проте функціонери МОК вирішили закрити очі на злочини терористів та підтримати агресорів. Виконком комітету рекомендував повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

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Зрада олімпійських принципів

Олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко різко засудив рішення МОК. Прославлений спортсмен наголосив на неприпустимості подібних дій в сучасному світі.

МОК затвердив участь російських та білоруських атлетів на Олімпійських іграх під "нейтральним прапором". Це рішення – під фальшивим прапором,

– написав Володимир Кличко.

Таким чином президент МОК Томас Бах виконує забаганки Росії по легалізації війни проти України.

Томас Бах слугує кольорам та інтересам Росії. Це рішення паплюжить олімпійський дух та, як і ця війна, є нонсенсом,

– зазначив чемпіон Атланти-1996.

Володимир Кличко / twitter.com/Klitschko