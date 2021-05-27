Володимир Кличко повертається на ринг: ексчемпіон світу анонсував бій з українцем

Легендарний Володимир Кличко повертається на ринг. Український боксер швидше за все проведе бій з Шенноном Бріггсом.

Повернення легенди

49-річний колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Шеннон Бріггс стане наступним суперником 45-річного Володимира Кличка. Про це розповів боксер з США.

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Бріггс заявив, що йому задзвонили і запитались, чи не хоче він побитись із Володимиром Кличком. На що він відповів, що готовий вийти на ринг та стати першим суперником українця після повернення Кличка на ринг.

Їм не потрібно просити мене двічі. Як тільки вони подзвонили і запитали, чи хочу я побитися з Кличком, я відповів: "Let's go, champ!",

– сказав Бріггс.

Якщо скандальний американець каже правду, то наразі невідомо, якого характеру буде бій – виставковий чи професійний. Кличко ж поки ніяк не прокоментував слова американця.

Провокація Бріггса та мотивація Кличка

8 квітня Шеннон знову виклав у своєму інстаграм провокативне фото з Кличком, а точніше з головою Володимира. Така світлина була з натяком про виклик на бій. Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версією WBO ще з 2014 року кидає такі заклики у сторону українця.

Боксери ще жодного разу не перетиналися на рингу. У 2010 році американець одноголосним рішенням суддів програв Віталію Кличку в бою за пояс WBC.