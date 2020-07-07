Міський голова Києва Віталій Кличко показав фото свого молодшого сина зі своїм братом-боксером Володимиром Кличком.

Віталій Кличко опублікував в Instagram знімок, де його брат Володимир помірявся зростом з його молодшим сином Максимом-Олександром.

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Як зауважив сам глава столиці, його син уже обігнав свого знаменитого дядька-боксера, зріст якого становить 1,98 м.

"Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки що – зростом", – підписав фотографію Віталій.

Діти Віталія Кличка

Віталій Кличко з 1996 року одружений на Наталії Єгоровій, гімнастці, синхроністки, фотомоделі і співачці.

Віталій Кличко разом з дружиною Наталією виховують трьох дітей: Єгора-Деніела (2000 рік народження), Єлизавету-Вікторію (2002) та Максима-Олександра (2005).