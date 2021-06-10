Готовий до повернення: потужний Кличко показав зразкове підтягування на сходах – відео

Поки увесь боксерський світ міркує, чи повернеться у спорт Володимир Кличко, українець надалі підтримує форму. Видатний боксер продемонстрував, що досі має порох у порохівницях.

Майстер-клас від Кличка

Для 45-річного Кличка немає значення, де та за яких умов тренуватися. Колишній чемпіон світу у важкій вазі може будь-що перетворити у тренажер для вправ.

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Цього разу Кличку закортіло підтягуватися. Не знайшовши перекладини, Володимир вирішив виконати вправм завдяки сходам. Вийшло ефектно, а головне – ефективно.

Було б цікаво подивитися на спільні підтягування Кличка з наставником збірної України Андрієм Шевченком. Останній провів Артему Довбику та Богдану Лєднєву майстер-клас з підтягування.

Що відомо про повернення Кличка

Український боксер неодноразово заявляв, що хоче повернутися заради рекорду Джорджа Формана, якому вдалося у 45 років стати найстаршим чемпіоном світу.

Після того, як Кличку виповнилося 45 років, він вкотре нагадав, що хоче побити рекорд Формана.

Форман став найстаршим чемпіоном світу у 45 років та 9 місяців. Якщо Кличко дійсно хоче побити рекорд, то повернення українця відбудеться не раніше грудня 2021 року або ж навіть січня 2022-го.

Для того, щоб стати чемпіоном, Кличку доведеться перемогти Тайсона Ф'юрі, який утримує титул WBC, або Ентоні Джошуа – чинний володар титулів WBA, WBO, IBF.