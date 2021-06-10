Мастер-класс от Кличко

Для 45-летнего Кличко не имеет значения, где и при каких условиях тренироваться. Бывший чемпион мира в тяжелом весе может что угодно превратить в тренажер для упражнений.

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На этот раз Кличко приспичило поподтягиваться. Не найдя перекладину, Владимир решил выполнить упражнение на лестнице. Получилось эффектно, а главное – эффективно.

Было бы интересно посмотреть на совместные подтягивания Кличко с наставником сборной Украины Андреем Шевченко. Последний провел Артему Довбику и Богдану Ледневу мастер-класс по подтягиванию.

Что известно о возвращении Кличко

Украинский боксер неоднократно заявлял, что хочет вернуться ради рекорда Джорджа Формана, которому удалось в 45 лет стать наиболее возрастным чемпионом мира.

После того, как Кличко исполнилось 45 лет, он в очередной раз напомнил, что хочет побить рекорд Формана.

Форман стал самым возрастным чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев. Если Кличко хочет побить рекорд, то возвращение украинца состоится не раньше декабря 2021 года или даже января 2022-го.

Для того, чтобы стать чемпионом, Кличко придется победить Тайсона Фьюри, который владеет титулом WBC, или Энтони Джошуа – действующий обладатель титулов WBA, WBO, IBF.