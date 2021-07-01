Володимир Кличко вийшов на перше місце в рейтингу найкращих важковаговиків усіх часів
1 липня 2021 , 18:37Читать новость на русском
Джерело:klitschko-brothers.com
Легендарні українські боксери, члени Міжнародного залу боксерської слави і багаторазові чемпіони світу – Віталій і Володимир Кличко увійшли до топ-15 рейтингу найкращих боксерів світу в історії, складений порталом Boxrec.
Володимир Кличко визнаний найкращим супертяжем в історії боксу, зайнявши першу позицію і випередивши Леннокса Льюїса і Роккі Марчіано, які увійшли до призової трійки.
Дивіться також Перезавантаження перед поверненням: Кличко показав своє місце сили
Віталій розташувався на 13-му місці, випередивши, до слова, Майка Тайсона.
Зазначимо, що з діючих боксерів в топ-15 рейтингу увійшли Ентоні Джошуа (12 позиція) і Тайсон Ф'юрі (15 місце).
Володимир Кличко ще повернеться?
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера влітку 2017 року. У квітні того ж року українець провів останній бій.
- У Лондоні Кличко програв Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO, IBF.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Кличку пропонують солідний гонорар за повернення. Володимир же відповідав, що його цікавлять тільки рекорди.