Володимир Кличко – найкращий суперважковаговик в історії за версією BoxRec

Авторитетний портал боксерської статистики BoxRec поставив легендарного українця Володимира Кличка на перше місце рейтингу найкращих боксерів в історії боксу.
Портал поставив Володимиру 652.6 бала, це більше на сотню, ніж у Мохаммеда Алі, і майже на чотири сотні більше, ніж у Майка Тайсона.
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Варто зазначити, що Віталій Кличко (301.6) також заслужив місце в топ-10.
Рейтинг супертяжів за версією BoxRec:
Володимир Кличко ще повернеться?
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера влітку 2017 року. У квітні того ж року українець провів останній бій.
- У Лондоні Кличко програв Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO, IBF.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Кличку пропонують солідний гонорар за повернення. Володимир же відповідав, що його цікавлять тільки рекорди.