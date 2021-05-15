Володимир Кличко – найкращий суперважковаговик в історії за версією BoxRec

15 травня 2021 , 14:44
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Джерело:

Xsport

Авторитетний портал боксерської статистики BoxRec поставив легендарного українця Володимира Кличка на перше місце рейтингу найкращих боксерів в історії боксу.

Портал поставив Володимиру 652.6 бала, це більше на сотню, ніж у Мохаммеда Алі, і майже на чотири сотні більше, ніж у Майка Тайсона.

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Варто зазначити, що Віталій Кличко (301.6) також заслужив місце в топ-10.

Рейтинг супертяжів за версією BoxRec:

Володимир Кличко ще повернеться?

  • Володимир Кличко завершив кар'єру боксера влітку 2017 року. У квітні того ж року українець провів останній бій.
  • У Лондоні Кличко програв Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, WBO, IBF.
  • У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Кличку пропонують солідний гонорар за повернення. Володимир же відповідав, що його цікавлять тільки рекорди.
Автор: Юрій Семенюк