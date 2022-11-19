Опоненти мене поливали брудом, – Бринзак про вибори президента ФБУ та пропозицію Підручному

Вже колишній президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував вибори нового очільника. Бринзак розповів, чи залишився задоволений вибором.

14 листопада Іван Крулько став новим очільником Федерації біатлону України. Новоспечений президент отримав більшість від делегатів – 58 голів. Натомість його головний конкурент Дмитро Підручний отримав 31 голос.

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Бринзак: Були і випади у мій бік

Бринзак розповів, що задоволений своїм наступником. З часом стане ясно, чи був цей вибір правильним для українського біатлону.

Однак Володимир Михайлович засмучений критикою у його сторону після 24 лютого. Вже експрезидент ФБУ впевнений, що не заслуговує на таке ставлення до себе після 25 років на керівній посаді.

Важко пройшло, я вже вісім місяців важко на це споглядав. Бо були і випади у мій бік, опоненти мене поливали брудом. Вважаю, що я такого не заслужив, ці 25 років можна було зарахувати у плюс, а не в мінус. 426 медалей міжнародних за цей відрізок – все ж результат, федерацію та спортсменів багато разів визнавали найкращими. Не буду про це говорити,

– сказав Бринзак.

Володимир Михайлович радий, що була конкуренція за посаду нового президента Федерації. Бринзак пригадав момент 25-річної давнини, коли він один балотувався на цей пост.

"Пережили все. Як я вже казав, хотів, щоб була конференція. Щоб був не лише один Діма кандидатом як я останні 25 років на конференції, бо не було альтернатив, ніхто не висувався. Була конкуренція, знаючи любов Іван Івановича до біатлону, як я його люблю... Коли ти любиш біатлон, то займаєшся цим, а за посадою – це може бути інше", – відповів колишній очільник ФБУ.

Несподівана пропозиція для Підручного

Бринзак розповів, що дуже хоче зберегти Підручного у команді до Олімпійських ігор-2026. За словами Володимира Михайловича, у Дмитра є усе необхідне, щоб змагатись на високому рівні наступні 4 роки.

У нього є можливості все це зробити. І по-третє, думав, що він піде у команду, подивиться і підучиться, трошки підтягне рівень організатора та управлінця. І тоді вже наступна конференція, можливо, взяти управління у свої руки. Йому запропонували, він відмовився. Далі мене обливали брудом останні дні. Я мовчав і пішов на конференцію, але логіка показала, що 58 на 31 – це перевага не два – три голоси, а переважна більшість. Люди голосували, знаючи, що їх бачать,

– розповів Бринзак.

Бринзак несподівано звернувся до капітана чоловічої збірної України: "Готовий виступити для нього особистим спонсором, щоб він міг до Олімпіади-2026 в Італії показувати високі результати, щоб він нормально себе почував. Ми потиснули руки, сподіваюся, що він це зрозумів".

Коротко нагадаємо, що Бринзак відмовився подавати на ці вибори свою кандидатуру після скандалу навколо вивезення російських біатлоністок у Росію після 24 лютого. Сам Володимир Михайлович заперечує такі висловлювання у свою сторону.