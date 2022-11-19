14 ноября Иван Крулько стал новым главой Федерации биатлона Украины. Новоиспеченный президент получил большинство делегатов – 58 голов. Его главный конкурент Дмитрий Пидручный получил 31 голос.

К теме Новый президент ФБУ назвал, какую должность займет легендарный эксбиатлонист Дериземля

Бринзак: Были и выпади в мою сторону

Бринзак рассказал, что доволен своим преемником. Со временем станет ясно, был ли этот выбор правильным для украинского биатлона.

Однако Владимир Михайлович расстроен критикой в его сторону после 24 февраля. Уже экспрезидент ФБУ уверен, что не заслуживает такого отношения к себе после 25 лет на руководящей должности.

Трудно прошло, я уже восемь месяцев с трудом созерцал это. Так как были и выпады в мою сторону, оппоненты меня поливали грязью. Считаю, что я такого не заслужил, эти 25 лет можно было отнести в плюс, а не в минус. 426 международных медалей за этот отрезок – все же результат, федерацию и спортсменов много раз признавали лучшими. Не буду об этом говорить,

– сказал Бринзак.

Владимир Михайлович рад, что была конкуренция за пост нового президента Федерации. Бринзак вспомнил момент 25-летней давности, когда он один баллотировался на этот пост.

"Пережили все. Как я уже говорил, хотел, чтобы была конференция. Чтобы был не только один Дима кандидатом как я последние 25 лет на конференции, потому что не было альтернатив, никто не выдвигался. Была конкуренция, зная любовь Ивана Ивановича к биатлону, как я его люблю... Когда ты любишь биатлон, то занимаешься этим, а по должности это может быть другое", – ответил бывший глава ФБУ.

Неожиданное предложение для Пидручного

Бринзак рассказал, что очень хочет сохранить Пидручного в команде к Олимпийским играм-2026. По словам Владимира Михайловича, у Дмитрия есть все необходимое, чтобы соревноваться на высоком уровне следующие 4 года.

У него есть возможность все это сделать. И в третьих, думал, что он пойдет в команду, посмотрит и подучится, немного подтянет уровень организатора и управленца. И тогда уже следующая конференция, может быть, взять управление в свои руки. Ему предложили, он отказался. Дальше меня обливали грязью последние дни. Я молчал и пошел на конференцию, но логика показала, что 58 на 31 – это преимущество не два – три голоса, а подавляющее большинство. Люди голосовали, зная, что их видят,

– рассказал Бринзак.

Бринзак неожиданно обратился к капитану мужской сборной Украины: "Готов выступить для него личным спонсором, чтобы он мог к Олимпиаде-2026 в Италии показывать высокие результаты, чтобы он себя нормально чувствовал. Мы пожали руки, надеюсь, что он это понял".

Вкратце напомним, что Бринзак отказался подавать на эти выборы свою кандидатуру после скандала вокруг вывоза российских биатлонисток в Россию после 24 февраля. Сам Владимир Михайлович отрицает такие высказывания в свою сторону.