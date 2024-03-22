Збірна України вдало відіграла перший матч плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва здійснила камбек проти Боснії і Герцеговини, вигравши 2:1 після першого пропущеного м'яча.

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Запорізька школа опорників

Одним з героїв зустрічі став хавбек Динамо Володимир Бражко. Для опорного півзахисника це був дебютний матч за "синьо-жовтих", але 22-річний хавбек не підвів команду та відзначився непоступливим характером гри.

Володимир є уродженцем Запоріжжя та вихованцем місцевого Металурга. Цей факт особливо цікавий у контексті, що інші двоє опорників збірної України Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук також виросли у цьому місті та проходили школу Металурга.

Дебют в Юнацькій лізі УЄФА та оренда в Зорю

У 2016 році Бражко перебрався в академію Динамо, а за три роки почав грати у складі команд U-19 та U-21. Дебют за юнаків виявився для Володимира надуспішним. Динамо розгромило Бенфіку в першому турі Юнацької ліги УЄФА 2021-2022, а сам півзахисник відзначився голом з пенальті.

Той сезон вийшов неповним через початок повномасштабної війни проти Росії. Втім у євротурнірі Бражку вдалось забити тричі у семи матчах. За дорослу команду він так і не дебютував тоді, адже влітку 2022-го відправився в оренду до Зорі.

Саме в луганському клубі Бражко голосно заявив про себе як про топ-гравця УПЛ. У 29 матчах Володимир забив сім голів, а перший із них – як раз у ворота Динамо. Це допомогло луганцям виграти з рахунком 3:2. Зоря ж фінішувала на третьому місці в чемпіонаті та обійшла Динамо.

Відео голу у ворота Динамо – з 03:24:

Лідер Динамо та української молодіжки

Влітку 2023-го кияни відкликали півзахисника з оренди напередодні відходу Сидорчука до Вестерло. Цього разу Володимир закріпився в основі Динамо і вже має у своєму активі три голи у 21 матчі. Крім того, через травми Буяльського та Ярмоленка на гру проти Шахтаря Бражко вийшов із капітанською пов'язкою.

Багато експертів пророкують Володимиру від'їзд у топ-лігу в майбутньому. Ходили чутки, що італійський Торіно пропонував 4 мільйона євро за хавбека, але президент Динамо Ігор Суркіс відхилив пропозицію. Також Бражко сватали в Жирону до Довбика та Циганкова.

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Прекрасно гравець показав себе у молодіжній команді України. Минулого літа Володимир був основним гравцем на Євро-2023, де наша команда U21 дійшла до півфіналу та кваліфікувалась на Олімпіаду.

Чи є у Бражка дівчина?

Також чимало фанатів цікавляться особистим життям Бражка. Минулого року з'являлась інформація про стосунки із 19-річною дівчиною на ім'я Ганна. Інформації про неї небагато, вона займається макіяжем та пройшла курси бровиста.

Проте взимку Бражко сам зізнався у тому, що його серце вільне. Він розповів, що дівчата завалюють його повідомленнями в інстаграм, тому серед українських футболістів побільшало популярних холостяків.

Відео відповіді Бражка про дівчину: