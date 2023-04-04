Дивний пост

У світі волейболу стався гучний скандал за участю бразильського гравця Воллеса де Соузи. Спортсмен отримав річну дискваліфікацію від НОК Бразилії.

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У січні цього року волейболіст дозволив собі провокативний пост в одній із соцмереж. У ньому він зробив опитування серед підписників на тему, чи вистрілили б вони в обличчя президенту Бразилії – Луїсу Інасіо Лула да Сілві.

Тривала дискваліфікація

Одразу після цього Крузейро, за який виступає Воллес де Соуза, відсторонив гравця від команди. Його справа була передана у Комітет з етичних питань при Національному олімпійському комітеті Бразилії.

У підсумку орган постановив дискваліфікувати гравця на один рік через агресивні висловлювання на адресу президента. Бан стосується міжнародних змагань, тоді як від національних турнірі Воллес де Соуза відсторонений на 90 днів.

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Кар'єра Воллеса де Соузи

В поточному сезоні його Крузейро є лідером чемпіонату Бразилії. Команда з першого місця вийшла в плей-офф, але вже на цій стадії змушена обходитись від одного зі своїх лідерів. Соуза входить в топ-десятку найрезультативніших бомбардирів ліги.

З 2009 року Воллес грає за збірну Бразилії. З нею він встиг взяти дві медалі на Олімпіадах. У 2012 році в Лондоні його команді підкорилось срібло, а вже за чотири роки вдома в Ріо-де-Жанейро Соуза став переможцем.