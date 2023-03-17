До відбору на Олімпіаду-2024 потрапили 24 команди з топ-списку світового рейтингу. Вони були розділені на три групи. Франція отримала автоматичну путівку на турнір, як господар Ігор.

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Складні групи для України

У відбірковому турнірі учасники груп зіграють матчі між собою, а дві найкращі команди стануть учасниками Олімпійських ігор. Збірні України отримали непростих суперників. Так, у чоловічому турнірі "синьо-жовті" змагатимуться з Італією – чинними чемпіонами світу та Бразилією – триразовими олімпійськими чемпіонами.

У жіночій відбірній групі українки позмагаються з Китаєм – найсильнішою збірною Азії, а також Сербією – лідером світового рейтингу.

Чоловіче жеребкування відбору на Олімпіаду-2024

Група А: Бразилія, Італія, Іран, Куба, Україна, Німеччина, Чехія, Катар

Жіноче жеребкування відбору на Олімпіаду-2024

Група А: Китай, Сербія, Домініканська Республіка, Нідерланди, Канада, Чехія, Мексика, Україна

Матчі чоловічого відбору групи А відбудуться в Бразилії з 16 по 24 вересня.

Жіночий відбір групи А прийматиме Китай. Поєдинки відбудуться з 30 вересня по 8 жовтня.

Важливо! На Олімпіаду-2024 потраплять по 12 збірних серед жінок та чоловіків. Франція отримує місце як господар, 6 учасників кваліфікуються за результатами відбору, а ще 5 місць розподілять за світовим рейтингом.