Странный пост

В мире волейбола произошел громкий скандал с участием бразильского игрока Уоллеса де Соузы. Спортсмен получил годовую дисквалификацию от НОК Бразилии.

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В январе этого года волейболист позволил себе провокационный пост в одной из соцсетей. В нем он сделал опрос среди подписчиков на тему, выстрелили ли они в лицо президенту Бразилии – Луису Инасио Лула да Силви.

Длительная дисквалификация

Сразу после этого Крузейро, за который выступает Уоллес де Соуза, отстранил игрока от команды. Его дело было передано в Комитет по этическим вопросам при Национальном олимпийском комитете Бразилии.

В итоге орган постановил дисквалифицировать игрока на один год из-за агрессивных высказываний в адрес президента. Бан касается международных соревнований, в то время как от национальных турниров Уоллес де Соуза отстранен на 90 дней.

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Карьера Уоллеса де Соузы

В этом сезоне его Крузейро является лидером чемпионата Бразилии. Команда с первого места вышла в плей-офф, но уже на этой стадии вынуждена обходиться одним из своих лидеров. Соуза входит в топ-десятку самых результативных бомбардиров лиги.

С 2009 года Уоллес играет за сборную Бразилии. С ней он успел взять две медали на Олимпиадах. В 2012 году в Лондоне его команде покорилось серебро, а уже через четыре года дома в Рио-де-Жанейро Соуза стал победителем.